Vasco Madueño, el hijo no reconocido por Guillermo Dávila, arremetió hace algunos días en sus redes sociales contra el cantante venezolano, quien será el nuevo entrenador del programa “La Voz Perú”. Sin embargo, ¿Cómo comenzó esta historia?

En el año 1999 Jéssica Madueño conoce a Guillermo Dávila y mantienen un romance, pero este la abandona y deja el país a fines del 2000 sin conocer que su pareja estaba gestando. Fue desde ese momento que Jéssica mantuvo una lucha constante para que el artista reconozca a su hijo Vasco, incluso fue al programa de Jaime Bayly para contar su verdad de los hechos.

“Yo me entero que estaba embarazada luego de una cinco semanas que él se va del país. Lo llamé y cuando le di la noticia se quedó mudo por unos tres minutos. En ese momento lo agarré en frío y le dije que me llamara cuando lo asimilara. Cuando lo hizo, sugirió que interrumpiera el embarazo”, dijo Madueño.

“Yo pensaba que se iba a poner feliz y saltar de alegría, pero no sucedió eso. Le dije que llamara cuando cambiara de opinión. Yo traté de comunicarme con él cuando me enteré que el hijo que estaba esperando era hombre, pero la idea era comunicárselo, pero ya no contestaba el celular”, agregó.

Frente a ello, Jéssica decide entablarle dos demandas a Guillermo Dávila por pensión por alimentos y filiación, en el año 2005 tanto en Perú, como en Venezuela.

“Solo quiero que reconozca que es su padre (...) El problema no es el dinero. Él está equivocado, quiero que lo conozca, se va a enamorar del niño, es un niño criado en el amor”, expresó la mamá de Vasco.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que en una entrevista que tuvo el artista venezolano con Univisión, aclaró que la concepción y nacimiento de Vasco fue un accidente y que no lo reconocerá antes de someterse a una prueba de ADN, pero meses después, en 2014, conversó con Reporte Semanal donde se justificó, pero terminó por pintarse de pies a cabeza.

“Por temor, inseguridad, miedo, incertidumbre de no saber qué pasa con todo esto. Las pocas comunicaciones que tenía con ella, yo sentí una amenaza constante. He decidido enfrentarlo, pero una de los principales errores es que el hecho que esto se haya hecho público. A mí sí me preocupa el estado del niño”, dijo Dávila luego de unos años al programa Reporte Semanal.

“Existió un gran miedo, yo lo asumo y lo digo. Yo voy a tratar de solucionar esto de alguna manera. Yo quiero conocer al niño, si ella estaba preocupada por el estado del niño, por qué exponerlo de esta manera”, agregó.

