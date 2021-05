¡Fuertes declaraciones! Ignacio Baladán fue nuevamente puesto en aprietos por ‘El Tribunal’ de “Esto es Guerra”, quien no dudó en mandarle algunas indirectas al competidor sobre su exrelación con Paula Manzanal y su reciente vinculación a Fabio Agostini.

“Señor Baladán, ¿Qué hizo el sábado como a las 9 de la noche? Yo estuve en casa viendo ‘El Artista del Año’”, comenzó diciendo la máxima autoridad del reality. “Yo estaba en la casa de Mario Hart en Colán haciendo parrillita, lo que mejor me sale...”, respondió el guerrero.

Sin embargo, el modelo uruguayo no se quedó callado y aprovechó la oportunidad para mandarle unos cuantos dardos a su ex Paula Manzanal, quien recientemente lo acusó de haberse expresado mal de sus compañeros de ‘EEG’.

“¿Sabe que me sale bien a mi? Pues la paella, me sale increíble, le voy a invitar”, agregó ‘El Tribunal’. “A mi también me sale muy bien, pero hay pa’ ella, pa’ él y pa’ todos (...) Aunque la carne uruguaya es la mejor, porque no ha probado la mía”, expresó el chocolatero entre risas.

Ignacio Baladán le envía indirecta a su ex Paula Manzanal - Ojo

