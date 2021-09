Guillermo Dávila ofreció recientemente dos conciertos y se despidió de nuestro país terminada su labor en “La Voz Perú”. Sin embargo, promete volver en el mes de noviembre para algunas nuevas presentaciones, no solo en Lima, sino también en Arequipa y Trujillo.

Por otro lado, pese a los éxitos artísticos del cantante venezolano, no pudo evitar seguir estando en el ojo de la tormenta pública tras no poder concretar el reconocimiento legal de su hijo Vasco Madueño, trámite que se frustró al no llegar el joven a la cita programada en la Reniec.

Se supo que el intérprete espera que en los próximos meses se pueda concretar la reunión con el joven artista, aunque todo dependerá de la decisión que tome el muchacho.

Recordemos que Vasco aclaró en un comunicado mediante sus redes sociales el motivo por el que no asistió al Reniec. “Solo escribo estas líneas para hacerles saber el motivo de mi decisión de no aceptar el reconocimiento legal de Guillermo Dávila, mi intención no es entrar en detalles, ni el de enturbiar la imagen de nadie, solo terminar de manera rotunda esta situación que debió manejarse de manera muy privada”, se lee en su pronunciamiento.

