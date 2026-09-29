Una tarde para cantar, bailar y celebrar la música de los Andes. Gustavo Ratto, conocido como “El arriero de la tunantada”, prepara su encuentro con el público limeño este domingo 18 de octubre, desde la 1 de la tarde, en el Centro de Convenciones Bianca de Barranco. Entradas disponibles en Teleticket.

Su espectáculo “Tunantadas de Amor” tendrá formato de almuerzo show y contará con la participación de danzantes típicos, banda en vivo y la agrupación musical Entre Manos, en una propuesta pensada para disfrutar en familia y con amigos.

Pero la presentación llega además en un momento especial para el artista. Gustavo Ratto continúa renovándose y creando nuevos contenidos para su público, sin dejar de lado la esencia de la música andina que caracteriza su trayectoria.

NUEVA ETAPA MUSICAL

Actualmente, el artista viene promocionando “Cruel Cariño”, producción que forma parte de su propuesta musical y de su nueva etapa artística.

Ratto continúa apostando por nuevos lanzamientos y contenidos audiovisuales, buscando mantener una conexión permanente con su público y acercar la música andina a nuevas generaciones.

A esta etapa se suma “Santiaguito”, su más reciente videoclip, que ya supera las 10 mil reproducciones, reflejando la respuesta de sus seguidores a sus nuevas producciones.

UNA EXPERIENCIA PARA VIVIR LA TUNANTADA

Con “Tunantadas de Amor”, Gustavo Ratto propone mucho más que una presentación musical. La jornada busca convertirse en una verdadera experiencia tunantera, donde el público pueda disfrutar de la música, el baile, los vestuarios y el color de esta tradición andina.

La presencia de los danzantes típicos, la banda en vivo y Entre Manos acompañará al artista en una tarde dedicada a los sonidos de los Andes del sur.

El objetivo es reunir a diferentes generaciones alrededor de una celebración que combine tradición, identidad, música y entretenimiento.