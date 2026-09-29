La cantante salsera peruana Kate Candela ha sido nominada por primera vez a los Premios HEAT 2026, en la categoría Promesa Musical. La ceremonia se realizará el próximo 5 de noviembre en Puerto Vallarta, México. La artista, reconocida por llevar exitosos vallenatos a la salsa, recibe su primera nominación internacional y reafirma su versatilidad para llevar distintos géneros a su propio estilo.

Los vallenatos marcaron una nueva etapa en su carrera al llevar reconocidas canciones de este género al lenguaje de la salsa. Esta experiencia amplió su público y oportunidades, y confirmó una de las características que hoy definen su propuesta: su versatilidad para interpretar distintos géneros sin perder su esencia. Temas como “Mix Qué Bonito” son también parte de esta evolución musical.

La nominación llega en un momento especial para la artista, quien viene recuperándose de unos días delicados de salud que la llevaron a cancelar, por primera vez en su carrera, algunas presentaciones. En medio de esta recuperación recibió la noticia de su nominación y ahora se prepara para estar presente en México.

“La noticia me tomó por sorpresa. Vengo de días delicados de salud y tuve que cancelar shows por primera vez en mi carrera. Recibir esta nominación justo en medio de mi recuperación fue muy emocionante. Siento que es un paso importante y una señal de que todo el trabajo y la constancia están dando frutos”, comenta Kate Candela.

Actualmente, la artista trabaja en “Desahogo”, su nuevo EP de seis canciones, donde lleva a su estilo grandes temas románticos del ayer, hoy y siempre, con una propuesta que reúne salsa y cumbia. Las primeras tres entregas ya están disponibles en su canal oficial de YouTube.

Kate Candela comparte la nominación con artistas de distintos países de Latinoamérica y se prepara para vivir el próximo 5 de noviembre una de las etapas más importantes de su carrera en Puerto Vallarta.