Guty Carrera causó polémica durante el último fin de semana al defenderse por primera vez en público de las graves acusaciones que Alejandra Baigorria hizo en su contra años atrás.

Tras las declaraciones del “Potro” Carrera, Ernesto Jiménez, expareja de Alejandra Baigorria, rompió su silencio y aseguró que no está arrepentido de haber apoyado a la “rubia de Gamarra” cuando denunció a Guty.

“Yo nunca me arrepiento de nada de lo que haya hecho, entonces todo lo que dije o hice, siempre lo voy a sostener. Mi declaración ya fue notariada, mi declaración ya pasó por fiscalía. Si la quieren usar otra vez, que la usen, ahí está”, señaló Ernesto Jiménez a “Válgame”.

Sin embargo, el ex chico reality no quiso comentar sobre las fuertes declaraciones de Guty Carrera: “Yo no tengo nada que decir del tema, ya mi participación ahí terminó”.

Años atrás, Ernesto Jiménez apoyó públicamente a Alejandra Baigorria y hasta dijo que Guty Carrera “necesitaba ayuda”. No obstante, la pareja no terminó bien.

Ernesto sobre Alejandra y Guty

