Renovado, así se encuentra Guty Carrera tras haber sido sometido el último viernes a una operación de urgencia en el hombro izquierdo, que lo tuvo que alejar de la competencia en “Guerreros 2020″. Pero ahora se encuentra mejor, pues le han reconstruido esa parte de su cuerpo, por lo que deberá estar un buen tiempo en reposo.

“Gracias a todas las personas que se preocuparon por mi salud y se tomaron el tiempo de llamarme o escribirme. Agradezco cada uno de sus mensajes y todo el aliento que he recibido en estos días. Fue duro competir 2 semanas con el hombro lesionado, di todo por mi equipo hasta ya no poder más. Se me encontró un fragmento óseo libre por fractura en la cavidad humeral, una tendinosis del supraespinoso, derrame articular glenohumeral, lesión grado 1 de ligamentos acromioclaviculares, lesión de Bankart y lesión de Hill Sachs (rotura de Labrum). Después de la operación puedo decir que estoy bastante bien, con partes nuevecitas en el cuerpo (Tornillos y anclas de Titanio) y con muchas ganas de volver”, escribió en su cuenta de Instagram.

Asimismo, sostuvo que ahora le toca descansar, pero eso no le quitará las ganas de seguir avanzando en su carrera en México. “Lo que viene para mi es un periodo de recuperación y rehabilitación.Pronto estaré de vuelta... tranquilos, ¡Hay Guty para rato! Pacatan pacatan”, acotó.