Para Guty Carrera, su inminente participación en “Guerreros 2020”, el reality de competencia de Televisa que se lanza el 15 de junio, es el espaldarazo que estaba esperando.

“Representa y significa una nueva oportunidad en mi carrera ya que muchos años estuve como en pausa. Aquí, en México, las expectativas son muy grandes, Televisa está apostando fuerte por el programa. Ha reunido a un elenco de conductores muy conocidos y representativos. Está Magda Rodríguez, que una de las productoras más respetadas de Televisa. Estoy feliz porque me están dando una segunda oportunidad en la vida, y como yo quiero”, dijo en exclusiva para DIARIO OJO.

EXPECTATIVA

El modelo confiesa que pasó por tres rigurosos casting para lograr un puesto en el programa, en el que también estará su novia Brenda Zambrano.

"Es verdad que será una adaptación de “Esto es Guerra¨, tendrá el mismo esquema de Cobras versus Leones, ha llegado un equipo técnico desde el Perú y ha hecho una adaptación de todos los juegos, de todas las temporadas”, cuenta Carrera desde México.

Guty se ríe de los comentarios en redes, en los que aseguran que alguna vez dijo que su mudanza a México fue para ser actor y que hoy vuelve a un reality.

“Las redes están para eso, para que la gente escriba lo que piensa. Mi vida no va a cambiar por la opinión de las personas, siempre tomo lo bueno, y de lo malo aprendo. Para mí, lo importante es que seré parte del programa junto a mi novia, y si alguien dice que yo aseguré que vine a México para ser actor, que me enseñe esa nota, jamás lo dije, no existe ninguna prueba. Creo que se confundieron de personaje”.

“La exposición que vamos a tener con el programa será impresionante, pero no olvido de todo lo que me dio el Perú”.

