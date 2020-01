Hackearon a Miss Rossi y denuncia que están publicando contenido para adultos en su fanpage

Miss Rosi, la cantautora de música infantil más conocida del Perú hizo una fuerte denuncia en sus redes sociales. Ella se mostró indignada porque delincuentes cibernéticos hackearon su cuenta oficial de Facebook y la convirtieron en un fanpage donde se comparte contenido pornográfico.

“Hoy me enteré por medio de una seguidora de Instagram que han hackeado mi fanpage (página) Miss Rosi (músico/banda) y están publicando pornografía!!! Es horrible. A mí me aparecía la página normal, por eso no me di cuenta, pero no me contestaban las personas a las que les escribía. Ahora desde la computadora no puedo a acceder a Miss Rosi. Parece que mis fans no pueden entrar. Pidan por favor a personas que no me siguen que la reporten!!!Yo ya he reportado a Facebook desde las dos cuentas que manejan esa página. Espero poder recuperarla y no perder a mis más de 87,000 seguidores, me daría mucha pena”, escribió en Instagram.

Hackearon a Miss Rossi

Miss Rosi tiene cerca de 18 años trabajando como profesora de música en jardines de infancia y colegios. Miss Rosi es la voz que marcó a muchos con canciones como Coco el Cocodrilo, El pollito Lito, Caracolito, El osito Teddy, El elefante.

Su primera producción llamada “Cantando con Miss Rosi” fue grabada y publicada en el año 1993 por pedido de un grupo de padres de familia, debido a que querían saber cuales eran las canciones que sus hijos cantaban en el nido, el cassete contenía canciones variadas y algunas de su propia autoría.

