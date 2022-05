¿Sebastián Martínez no quiso estar en “Hasta que la plata nos separe”? El actor colombiano confesó que estuvo por poco de descartar su participación en la telenovela de Telemundo que ahora protagoniza con Carmen Villalobos y Gregorio Pernía. El remake de la exitosa ficción, que se puede ver de manera online, ha debutado en la pantalla chica con muchas sorpresas, entre las que destacan la negativa del intérprete de Rafael Méndez.

Pero antes de que se empezara a rodar la serie, en la búsqueda del elenco, Martínez fue convocado para estelarizar la historia. Sin embargo, el artista se negó en un primer momento.

Ahora, en cambio, se le ve muy satisfecho con lo que se viene mostrando en la nueva versión de uno de los clásicos de Fernando Gaitán. En las entrevistas que ha dado para promocionar la novela, ha comentado que se trata de una gran oportunidad en su carrera.

Además, ha podido formar parte de una comedia con Villalobos, quien acaba de triunfar con la aplaudida “Café con aroma de mujer”, junto a William Levy y Laura Londoño. Conoce aquí lo que había pensado en un comienzo Martínez sobre “Hasta que la plata nos separe”.

Los protagonistas en una foto promocional de "Hasta que la plata nos separe". (Foto: Telemundo)

¿POR QUÉ SEBASTIÁN MARTÍNEZ NO QUISO ESTAR EN “HASTA QUE LA PLATA NOS SEPARE”?

Sebastián Martínez confesó que, al enterarse del proyecto, pensó en no aceptar el papel protagónico de Rafael Méndez porque la primera versión de “Hasta que la plata nos separe” había sido muy exitosa. Así lo declaró en una entrevista con People en Español.

“Él (presidente de RCN) me insistió y leí el guion, y tuve una conexión con el personaje increíble, sentí que era un gran regalo que la vida me estaba dando, de poder interpretar un personaje como Méndez. Hoy llevamos tres meses rodando y no puedo parar de dar gracias”, manifestó el actor colombiano a la mencionada publicación.

Agregó que su personaje sería distinto al que se vio en la primera versión, sobre todo gracias a la visión de Juan Carlos Pérez, el guionista de la nueva serie de televisión. Aseguró que la historia original ha sido enriquecida y que se incluyó a unos “personajes fantásticos”.

El intérprete goza de gran reconocimiento en la actualidad (Foto: Sebastián Martínez / Instagram)

¿DE QUÉ TRATA “HASTA QUE LA PLATA NOS SEPARE”?

Además, de acuerdo con el primer tráiler, la telenovela “Hasta que la plata nos separe” de Telemundo tiene la siguiente trama. Dos personas totalmente distintas se verán envueltos en una serie de aventuras donde conocerán el amor y aprenderán uno del otro.

“Alejandra (Villalobos) es una ejecutiva de lujo, Méndez (Martínez) un vendedor con mucho carisma que el destino cruzará por accidente. El choque la dejó en quiebra y Méndez pagará hasta el último centavo, pero lo que ellos aún no saben es que el amor no se compra ni se vende”, se dice en el tráiler.

Sebastián Martínez junto a Carmen Villalobos en la promoción de la telenovela. (Foto: Telemundo)

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “HASTA QUE LA PLATA NOS SEPARE”?