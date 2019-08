El modelo Coto Hernández habló para la prensa y respondió una serie de preguntas luego de conocerse la existencia de un video con la "Reina del Totó", Yahaira Plasencia.

A Coto Hernández le preguntaron si existían más videos con la salsera y si podían salir a la luz, luego de que su celular fuera robado.

Ante esta pregunta, el costarricense Coto Hernández respondió: "Había contenido como en cualquier teléfono y no solo de Yahaira, sino de mi vida privada".

Así fue asaltado Coto Hernández

"Todo mundo me señala a mí, todo mundo me dice (que soy el responsable) de las cosas que pasan ahorita. Todo mundo piensa que yo filtré un video o que me estoy prestando para hacerle daño y la verdad es que me da pena porque como le hacen carga montón a mí, se le hacen a ella", añadió Coto Hernández.

¿Miedo a amenazas?

Por otro lado, Coto Hernández dijo tener miedo a las amenazas y no confirmó que vengan de La Victoria.

“Ella no tiene culpa de nada. Estaba soltera en su momento y tampoco tiene obligación de decir o no decir si estaba conmigo (...) No sé de dónde vienen las amenazas”.