El vidente Hayimi se animó a dar una nueva predicción sobre la Selección Peruana. Según el adivinador peruano, los dirigidos por Ricardo Gareca vencerán a Brasil y serán los campeones de la Copa América 2021.

“Yo diría que ganaría la Copa América. Yo he estado observando a mi modo de ver las cosas, sorpresas, no me sorprendería que finalmente vamos a ganar la Copa América”, indicó Hayimi.

“Queridos amigos, lo digo aquí en Exitosa, Perú traería la Copa América”, añadió el vidente en el referido medio.

Vale mencionar que la Selección Peruana consiguió de manera ajustada y sufrida su pase a las semifinales de la Copa América 2021. La “blanquirroja” venció por penales a Paraguay (4-3) tras empatar en los 90 minutos con un resultado de 3-3.

El partido entre Perú vs. Brasil está pactado para el lunes 5 de julio, a partir de las 6:00 p. m. (hora peruana). La transmisión del partido irá por América TV.

