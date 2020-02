Giuliana Farfán, hermana de Jefferson Farfán, salió al frente para mostrar su enojo frente a las cámaras de “Válgame” por los supuestos rumores de que le estarían pidiendo plata al futbolista.

Ella, quien es una de las cuatro hermanas de Jefferson Farfán, negó tajantemente tal noticia y se mostró muy enfadada.

“Yo quiero dejar bien en claro que todo lo que tenemos es gracias a mi padre y a mi madre y a nadie más. No quiero que estén inventando y diciendo que nosotros estamos pidiendo plata a Jefferson Farfán”, dijo Giuliana Farfán.

Seguidamente, añadió: “Yo le deseo todo lo mejor a Jefferson, pero quiero que digan las cosas tal como son, no que aumenten o que digan lo que les conviene”.

Giuliana Farfán también señaló que le desea lo mejor a Jefferson Farfán, pero dejó en claro que no necesitan su dinero. “Me parece bien que a él le vaya bien en la vida, pero hasta ahí nomás. No quiero comentarios como esos y no nos interesa su dinero de Jefferson”.

