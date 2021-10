Melissa Paredes se encuentra en el ojo de la tormenta por la presunta infidelidad a su esposo Rodrigo ‘Gato’ Cuba. En medio del escándalo, su hermana salió en su defensa y arremetió contra su aun cuñado.

Este jueves 21 de octubre, Celia, quien vive en Estados Unidos, aseguró que “le consta” que Melissa Paredes fue fiel al futbolista: “Soy testigo de lo buena madre, hija, hermana y gran ser humano que eres, también sabemos de la gran esposa que has sido, a todo nuestro círculo cercano, porque te conocemos nos consta y no tenemos duda”.

“Sabemos que mientras ese matrimonio duró tú lo cuidaste como lo más preciado que tuviste pero sabemos que la responsabilidad es de a dos”, se lee en la publicación de la hermana de Melissa Paredes en Instagram.

Y aunque admitió que Melissa Paredes cometió un “error”, insistió en que “nadie fue engañado”: “¿Errores? Lo cometemos todos hermana, todos hasta el que esta leyendo esto y aprendemos, estoy segura que lo estas haciendo pero aquí nadie fue engañado porque soy testigo que las cosas eran claras”.

Celia también aprovechó para arremeter contra Rodrigo Cuba, acusándolo de “victimizarse”, y aseguró que su hermana no busca beneficios económicos de parte del futbolista:

“Me consta también que lo que has dicho es totalmente verdad, siempre te has caracterizado por ser sincera así la verdad no sea la más esperada y quiero aclarar que en tu caso tus prioridades nunca han sido económicas porque todo lo que has logrado te lo has ganado de a pocos. Finalmente que las mentiras para victimizarse nunca triunfan, quizá hoy parezca pero veremos mañana. Estamos contigo siempre”.

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba pasaron Navidad en Estados Unidos con Celia, la hermana de Melissa, en el año 2020. Foto: Instagram Melissa Paredes

