Este martes 21 de octubre, la conductora Melissa Paredes rompió en llanto al revelar que Rodrigo ‘Gato’ Cuba no quiere retirarse de la casa en la que continúan viviendo con su pequeña hija.

Durante el programa “América hoy”, Melissa Paredes aseguró que hasta antes del comunicado de su aun esposo, todavía tenían una buena relación: “Fuimos amigos hasta el día de ayer y para mí la amistad es más que una relación de pareja, para mí la amistad es algo que yo no quería romper con él porque es el papá de mi hija. Es un gran papá, es un buen papá y yo no lo voy a negar”.

Sin embargo, cuando Ethel Pozo le preguntó por qué Rodrigo Cuba seguía viviendo con ella: “Janet, ya se lo dije mil veces. ¿Qué hago si él no quiere irse?”, respondió Melissa Paredes entre lágrimas.

Según Melissa Paredes, no tiene a dónde ir mientras que su aun esposo tiene una casa, pero no quiere dejar el hogar que comparten: “Yo no tengo a dónde ir, no tengo otro lado, él tiene una casa extra, yo no. Yo no y aparte si yo me voy él me puede denunciar por abandono de hogar, voy a ver ahorita todo lo legal, mi cabeza está así”.

“Para mí la palabra valía más y el acuerdo que teníamos él y yo valía más que cualquier cosa legal, pero por lo visto no es así y ahora yo voy a tener que ir con pruebas y con todo en este momento a ver la parte legal”, concluyó Melissa Paredes.

Fuente: América Televisión

TE PUEDE INTERESAR