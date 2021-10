Hace varios años se conoció que el exministro de Comunicaciones, Jorge Cuba, no quería que Melissa Paredes se case con su hijo, el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

Luego del matrimonio, en febrero de 2017, Melissa Paredes se presentó en el programa “Espectáculos”, entonces conducido por Jazmín Pinedo, y respondió a su exsuegro.

Según se contó en ese programa, Jorge Cuba consideraba que Melissa Paredes era “interesada” y que “estaría detrás de los bienes” de su hijo; asimismo, contaron que “hubiera preferido que esté con una Miró Quesada”.

“Yo interesase no sé, si la gente quiere calificarme de interesada es problema de ellos, yo trabajo desde que tengo 13 años, sigo trabajando hasta el día de hoy, y yo me casé con mi esposo porque lo amo, porque es el amor de mi vida, nos llevamos súper bien y si tiene o no tiene (dinero), bienvenido sea”, respondió Melissa Paredes.

Según la actriz, en todo la relación solo vio a su suegro “dos veces o tres”.

Asimismo, Melissa Paredes admitió que llamó “corrupto” a Jorge Cuba: “Fue en un contexto y como digo, la justicia se encargará de determinar si es culpable o no es culpable”.

Sobre lo que Jorge Cuba habría revelado a Jessica Tejada, su pareja, y que su hermana Zaira Tejada contó ante la prensa en medio del escándalo de Odebrecht, Melissa Paredes señaló:

“No quería que se case conmigo porque yo era de condición humilde, era de Ventanilla, era una chola, era una vedette, una arribista”.

La modelo, sin embargo, admitió que Jorge Cuba le pidió disculpas: “El día después de la boda me pidió disculpas por todo lo que había pasado, porque se distanció Rodrigo y él por mí. Pidió disculpas a Rodrigo y a mí, a los dos”.

VIDEO RECOMENDADO

Melissa Paredes explica su situación sentimental

TE PUEDE INTERESAR