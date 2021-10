La mamá de Melissa Paredes, Celia Rodríguez, tomó una radical decisión luego de que su hija fuera ampayada con su bailarín de “Reinas del Show”, Anthony Aranda, por las cámaras de “Magaly TV La Firme”.

La mamá de Melissa Paredes decidió bloquear todos los comentarios de su cuenta oficial de Instagram, a fin de evitar ser bombardeada tras ver a su hija besándose dentro de su auto con su bailarín.

Al parecer, la madre de Melissa Paredes, Celia Rodríguez, mantenía una relación cordial con Rodrigo Cuba, pues él incluso le ponía “Me gusta” a las publicaciones de la señora. Ahora, todos se habrían visto afectados con el ampay.

Melissa Paredes dice que no tiene dónde irse

Ethel Pozo le preguntó por qué Rodrigo Cuba seguía viviendo con ella: “Janet, ya se lo dije mil veces. ¿Qué hago si él no quiere irse?”, respondió Melissa Paredes entre lágrimas.

Según Melissa Paredes, no tiene a dónde ir mientras que su aun esposo tiene una casa, pero no quiere dejar el hogar que comparten: “Yo no tengo a dónde ir, no tengo otro lado, él tiene una casa extra, yo no. Yo no y aparte si yo me voy él me puede denunciar por abandono de hogar, voy a ver ahorita todo lo legal, mi cabeza está así”.

Janet a Melissa: “No voy a decir si te creo”

