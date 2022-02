Mediante una transmisión en vivo a través de Instagram. Greisy Ortega denunció que está siendo “torturada” mediante su celular, ya que un supuesto cliente que le habría comprado algo, le reclama S/70 soles que él habría depositado pero que según la colombiana nunca le llegaron.

La hermana de Milena, contó lo que está viviendo: “Ella me está torturando es a mi número, no tengo tranquilidad porque para muchos ustedes es fácil decir devuélvelo, pero para mí no, porque a mí no me ha llegado ningún yape”.

Según la señora que la estaría acusando, Greyssi habría recibido un pago de S/70 soles a través de Yape, pero según la Colombiana podría ser un montaje, ya que aparece el nombre de su esposo, Ítalo, pero con el número de ella. Además, señaló que ella no cuenta con Yape.

Greyssi además agregó que las personas que le reclaman la supuesta estafa, mencionaron que su primo es ‘Peluchín’, con el afán de amilanarla.

