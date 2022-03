“Ya no es una NN”, Majo Parodi, reveló el nombre que le pondrá a su hija que aún está en seis meses de gestación. La joven reveló que fue difícil escoger los nombres, debido a que todos le proponían diferentes nombres y ella es muy indecisa y cada vez se llenaba de más opciones.

La influencer confesó que le gustaba mucho el nombre Amaya, pero algo la hizo retractarse: “Amaya me encantaba, pero me hacía acordar a una actriz española y era como que Amaya solo me hace recordar a esa actriz y no, no hay forma”.

Luego de escuchar tantos nombres, decidió dejar a tres finalistas: “Entonces me quedé con tres opciones al final, la primera era Nina, La segunda era Almendra y la tercera era Aitana y al final me quedé con Aitana”.

Según la hermana de Majo Parodi, tuvieron que correr con el nombre, porque el baby shower se avecina y necesitaban un nombre para ello: “Después de seis meses mi bebé tiene nombre y en realidad nos pusimos las pilas por el tema del Baby Sower, los preparativos”.

