Helmut Figueroa, hermano de Milett Figueroa, se encuentra en el ojo de la tormenta pública luego de que fue acusado por su expareja, Adela Osorio y su madre de ‘estafarlas’ con 11 mil dólares.

Las mujeres hicieron esta fuerte denuncia en el programa ‘Amor y Fuego’ en donde evidenciaron su indignación y molestia porque el hermano de la exchica reality no quiere devolver el dinero que le prestaron.

“Que me pague mi dinero, en los momentos más difíciles yo te presté (…) Ya me cansé, quiero mi dinero. Es dinero que yo trabajé”, contó la exsuegra de Helmut.

Según las denunciantes, el hermano de Millet necesitaba el dinero urgente porque tenía deudas en su trabajo, ya que los eventos que había organizado no funcionaron como esperaba.

“El evento no le salió bien, tenía que pagar a la orquesta, tenía que pagarle a Josimar, él me dijo que si no pagaba le iban a quitar el carro. Yo le pregunté a él: ‘¿Dónde está tu mamá?, tu hermana tiene dinero, que ella te preste’” , agregó Osorio muy ofuscada.

VIDEO RECOMENDADO

Tula Rodríguez cuenta que su mamá está delicada de salud: “No hay oxígeno por ningún lado”

Tula Rodríguez cuenta que su mamá está delicada de salud: "No hay oxígeno por ningún lado"

TE PUEDE INTERESAR