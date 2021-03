El programa “Amor y Fuego” difundió un audio donde Milett Figueroa le confiesa a su excuñada, Adela Osorio, que su propio hermano la estafó con una suma de 20 mil dólares.

Helmut Lindner es hermano y, hasta hace poco, manager publicitario de Millet. Recordemos que por un tiempo, Milett se distanció de su hermano y el pago de esta deuda pendiente sería la razón del alejamiento.

“¿Sabes que mi hermano me ha robado 20 mil dólares, no? Y tengo pruebas. Pobre me quedé yo con todo lo que me ha robado Helmut”, se le escucha en el audio que entregó la expareja de Helmut al programa que conducen Rodrigo González y Gigi Mitre.

En el audio, Millet le cuenta a su excuñada que su hermano firmó un contrato, pero en vez de dar el número de cuenta de su hermana para el depósito, puso el de él.

“Yo firmé dos contratos, todo lo había negociado para que que yo trabaje. Tú sabes que yo trabajo de eso, yo hago sesión de fotos todo el tiempo con las marcas, hago activaciones, me saco la mier.... Firmamos por un contrato de un año y en vez de que esté mi número de cuenta está el numero de cuenta de mi hermano. A mi hermano le adelantaron 9 mil dólares y él nunca me dijo que le habían depositado”, dice Milett en la llamada telefónica.

Vale indicar que Adela Osorio también denunció que Helmut le tiene una deuda que no ha pagado.

