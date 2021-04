Hernando de Soto estuvo como invitado especial en el set de “Amor y Fuego” donde no pudo evitar las picantes preguntas de los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre sobre las próximas Elecciones 2021, que se llevaran a cabo este domingo 11 de abril.

En ese sentido, fue el popular ‘Peluchín’ el que le consultó al candidato de Avanza País sobre su cercanía con Andrés Hurtado, quien sería su asesor “ad honorem”.

Al respecto, Hernando de Soto respondió que existe reciprocidad entre ellos y también destacó las cualidades del conductor. “Él me ha dado tips de visiones interiores de cómo funcionan las cosas y yo le voy hacer otras cosas. Él es uno de los hombres más creativos que conozco. Gran sentido del humor. Yo le abrí los libros y él me abrió los ojos”, dijo.

Asimismo, el candidato presidencial explicó con mayor precisión de qué se trató la ayuda de Andrés Hurtado hacia él. “Lo que me hace es abrir los ojos, por ejemplo siempre me he concentrado en programas políticos y de repente un día me di cuenta que los sectores más populares ven la política a través como programas de los suyos”, comentó.

“A lo que voy es que me ha indicado de qué manera tengo que hablar o decir cosas. Por ejemplo cuando yo era atacado anteriormente, respondía. Él me dice aquí la gente te va entender si tienes correa”, agregó.

