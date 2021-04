Pamela Franco y Christian Domínguez se encuentra viviendo unas de las mejores etapas de sus vidas, tras convertirse en padres de la pequeña María Cataleya. Y es que la parejita celebró el primer mes de su hija.

La integrante de Alma Bella estuvo enlazada con el programa “En boca de todos” y fue gratamente sorprendida con una videollamada de su papá Rolando Franco desde su natal Chimbote.

“Una carta que me hizo mi papá. Nosotros no somos muy expresivos y me decía cosas que hasta hace tiempo no me decía. Lo recuerdo hasta ahora. Él se debe acordar (…) Eso me marcó”, dijo la cantante entre lágrimas.

Por su parte, don Rolando contó que le ha escrito una canción a su nieta María Cataleya. “Los padres queremos hasta el final a nuestros hijos. Soy un humilde compositor provinciano y le tengo un tema a María Cataleya que espero sacar dentro de poco. Que Dios bendiga a esa familia, esa criaturita va a dar tranquilidad y consuelo a la familia”, expresó.

Pamela Franco celebra el primer mes de su hija María Cataleya

