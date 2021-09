Deyvis Orosco y su novia, Cassandra Sánchez de Lamadrid, anunciaron que se convertirán en padres por primera vez. Los amigos y familiares de la pareja no tardaron en felicitarlos por la buena noticia.

Una de las primeras en pronunciarse fue Miranda Sánchez de Lamadrid, la hija menor de Jessica Newton. La jovencita dedicó tiernas palabras a su hermana y a su cuñado.

“AY QUE EMOCIÓN! van a ser los mejores padres, los amo”, escribió Miranda a Deyvis Orosco, mientras a su hermana le dijo: “VAS A SER LA MEJOR MAMÁ DEL MUNDOO”.

Foto: captura Instagram

Foto: captura Instagram

Deyvis Orosco anuncia el embarazo de su novia

En una publicación de Instagram, Deyvis Orosco compartió con sus seguidores que Cassandra está embarazada: “Ustedes estuvieron en los momentos más difíciles que la vida me puso , jamás podré olvidar el día que perdí a mi padre, y todo lo que me tocó vivir cuando era solo un chico , pero en cada paso que di siguieron conmigo, es por eso que desde el fondo de mi corazón hoy comparto el regalo más maravilloso que la vida me ha dado!! Gracias Dios , gracias Papá, gracias mi amor”, escribió.

Por su parte, Cassandra Sánchez de Lamadrid se refirió a su embarazo con tiernas palabras: “Cuando la gente te diga que los cuentos de hadas no existen, respóndeles que se equivocan. Viven dentro de nosotros y depende de nuestra valentía el poder hacerlos realidad. Dios hizo que nos encontráramos para que todos nuestros sueños se hagan realidad. Te amo mi vida, que la vida nos siga dando la bendición de vivir a tu lado cada momento de este interminable cuento de hadas, ahora somos tres corazoncitos llenos de puro amor”.

