Camila Diez Canseco, la hija de Mauricio Diez Canseco, ha trabajado arduamente esta cuarentena en la renovación de los locales de “Rústica” debido a la pandemia del coronavirus.

Ante la ausencia de su padre, ha sido Camila la encargada de todos los cambios: “Estoy apoyando a mi papá porque él ahorita no puede estar aquí en Lima, se quedó en Cuba (...) tengo la confianza de mi papá para ser sus ojos y ver qué es lo que está pasando”, explicó en una entrevista con “Magaly TV La firme”.

Un lado sensual

Camila Diez Canseco también se refirió a las fotos que publica en su cuenta de Instagram:

”Me encanta, amo los bikinis, de hecho me gustan mucho las Kardashian, entonces también es mi lado sexy, me gusta mucho que mis fotos sean sexy, mi Instagram es mi espacio, como cualquier persona subo y comparto las cosas que a mí me gustan”.

La hija de “Brad Pizza” admitió que se puso implantes, pero asegura que lleva una dieta para cuidar su figura.

Asimismo, Camila Diez Canseco reveló que tiene admiradores del extranjero.

“Me han escrito futbolistas, pero de otros países”, confesó. Respecto a los nacionales, la jovencita no quiso aclararlo.

“Yo no cuento esas cosas”, puntualizó.

