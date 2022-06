¡Qué tal sorpresa por el Día del Padre! Camila Diez Canseco sorprendió a su progenitor, Mauricio Diez Canseco, al subir a un escenario, al lado de la agrupación las Muñecas de la Havana, para hacer sus pininos en el canto y dedicarle el tema “Ocean” de Karol G.

A través de su cuenta de Instagram, la joven empresaria compartió imágenes del momento en el que aparece cantándole a su padre, y se emociona hasta las lágrimas por verlo tan feliz.

Además, en la red social, Camila Diez Canseco contó sobre lo que implicó atreverse a cantar. “Quiero compartir este momento con ustedes, la sorpresa que le preparé a mi papá por su día”, detalló.

“Él no se lo esperaba para nada, y me alegra haberlo sorprendido y llenarlo de emoción. Fue un momento muy lindo y las lágrimas se me salieron de toda la emoción, al final todos nos emocionamos mucho”, sostuvo.

Asimismo, Camila Diez Canseco agradeció a todas las personas que le ayudaron a hacer posible esta sorpresa.

“A las @munecasdelahavana @willoscco gracias por todo y, sobre todo, por ayudarme a cantarla, ya que a mí la voz no me lo permitía, no podría estar más feliz con como quedó, aún mejor de lo que planeé”, indicó.

En el video también se aprecia cómo Mauricio Diez Canseco se emociona al ver a su engreída cantando. “Hoy has hecho el regalo más bonito que puede tener un papá”, expresó en el escenario ante el aplauso del público.

