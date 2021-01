La hija de Melcochita, Yessenia Villanueva, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida debido a la temprana partida de su hijo mayor Jhordan Aguilera Villanueva (22). El joven falleció esta madrugada cuando viajaba en una motocicleta y terminó arrollado por un camión.

Diario Ojo pudo conocer que la hija de Melcochita estará llegando esta tarde a Lima, al promediar las 3 de la tarde para velar el cuerpo de su hijo. Un amigo cercano dijo a este medio que Yesenia está viviendo “una pesadilla”, pues tenía una excelente relación con Jordan.

“¿Por qué Dios me quitaste uno de mis mejores regalos? No lo puedo creer. Te amo mi Yuyis, mi hijo amado, te fuiste y me dejaste a tu esposa, tu hija, tu hermano, y dejas un enorme vacío en mi”, indicó en sus redes sociales.

Como se sabe, el joven deja en la orfandad a una bebé que acababa de cumplir seis meses de nacida. Por esta razón, Yessenia Villanueva le hizo conmovedora promesa y aseguró que se hará cargo de ella.

“Te juro que veré por mi niña, el regalo más hermoso que me pudiste dar. Seré fuerte por ella, ya llego hijo amado, voy por ti”; añadió.

