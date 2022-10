Le salió competencia a la ‘Chuecona’ y Xoanna González. Es nada más y nada menos que la hija del cantante ‘Tongo’, quien hizo la revelación en medio del programa ‘En boca de todos’, dejando preocupado a Ricardo Rondón.

Cinthia Gutiérrez es el nombre de la hija de ‘Tongo’ que viene promocionando la nueva versión de la icónica canción de su papá ‘La Pitúca’; sin embargo, no sorprendió a los conductores por su talentosa voz.

Con el consentimiento y apoyo de sus padres, ‘Cint G’ anunció que estaría a pocos días de lanzar oficialmente su cuenta oficial de ‘OnlyFans’, plataforma que ha sido reconocida por el contenido para adultos que brindan los famosos a cambio de los pagos de sus seguidores.

“Es una nueva faceta para mí y voy a hacer un contenido sin físico (...) Recién estoy empezando y va a ser poco a poco, según como va recibiendo el público este contenido” , expresó la cantante.

“Hay que tener mucho valor y mucha personalidad y seguridad (...) mi papá y mi mamá fueron los de la idea. Me dijeron: ‘Hija, te tenemos fe, dale con todo’”.

El anuncio no le gustó nada a Ricardo Rondón, quien decidió darle un consejo al popular ‘Tongo’: “ Tongo y yo hemos sido acólito... tú que has sido monaguillo igual que yo no permitas que tu hija Cint G entre a esa página del demonio ”.

