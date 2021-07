El cantante Tony Rosado volvió a ser blanco de críticas tras ser detenido por realizar un ‘privadito’ en plena pandemia. Tras el incidente, su hija Susan no dudó en defenderlo.

De acuerdo al periodista Samuel Suárez, Susan Rosado sacó el pecho por su padre a través de una publicación de Instagram.

“Tras escándalos de privaditos de Tony Rosado (”Magaly TV La firme lo destapó) sale la hija de Tony Rosado a defender con todo al ruiseñor. Dice muchas cosas que son ciertas y otras que son excusas tontas para estos tiempos”, indicó el popular ‘Samu’ en Instarándula.

“Me gustan todos los animales, menos los sapos... Pero si quieren saber lo que pienso ahí está. Dejen de escribirme para ver si les cuento algo, cuando nunca en su vida me han preguntado si estoy respirando”, escribió Susan Rosado en Instagram.

La hija de Tony Rosado no dudó en cuestionar a la prensa y a los detractores de su padre, a quienes tildó de “doble moral”. “Cuando la prensa está alborotada detrás de los políticos no hay contagio? En los programas de TV han salido más de 1 contagiado y nadie dice nada! Tienen artistas invitados, los mismos periodistas infectados, etc y todos mudos... Encima siguen haciendo tv y tienen la moral para jod** y hablar de los cantantes y músicos que tienen más de un año sin trabajar porque el gobierno hace ni dice nada, ni siquiera los apoya, pero claaaaro hablan y jod**”.

La joven también indicó que nadie vive de los ahorros sin trabajar más de un año, como es el caso de los artistas. Susan Rosado lamentó que se critique a los artistas que hacen ‘privaditos’ mientras cientos de personas acuden a restaurantes, centros comerciales y marchas.

“Y no me salgan con que tuvieron que ahorrar y tanta vaina, díganme quién mie*** vive más de un año de ahorros? Doble moral de todos!! Restaurantes llenos de gente y nadie dice nada, pero cuando algún artista se presenta, ahí sí hay COVID? Centros comerciales llenos de gente, las marchas, etc... No jod***!”, expresó.

Foto: Instarándula | Instagram Susan Rosado

