El cantante Tony Rosado, más conocido como “El ruiseñor de la cumbia”, se defendió luego de ser intervenido cantando en un “privadito” pese a los prohibiciones a causa del coronavirus o COVID-19.

Según Tony rosado lo tuvo que hacer porque debe mantener a su familia en estos tiempos complicadas donde la música ha sido una de las áreas más golpeadas por la pandemia.

En entrevista con El Popular, Tony Rosado se justificó. “Tengo que mantener a mis hijas, nieta y esposa, llevo 16 meses sin trabajar. Hice mi lubricentro pero nadie le hizo caso”.

Además, aseguró que en el lugar no había mucho gente como se ha dicho. “En el local no había ‘amontonadera’ de gente, solo habían 25 personas y yo no estaba con toda mi orquesta, solo estábamos mi Dj y animador”.

Por otro lado, el “ruiseñor de la cumbia” lamentó haber sido tratado como un delincuente por la policía a la hora de la intervención. “El policía que me habló me cogió por detrás como si fuera un delincuente y me puse nervioso. Yo les dije, como me van a agarrar así, si no me voy a correr”.

