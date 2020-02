La hija mayor Jefferson Farfán, Maialen, optó por tomar una fuerte y radical decisión, tras emitirse en la última edición del programa “Magaly TV, la firme”, un informe sobre la vez que su su madre, Mercedes Carrasco, atravesó por un problema legal con el futbolista, quien en un primer momento negó su paternidad.

Y es que la primogénita del seleccionado decidió cerrar su cuenta oficial de Instagram debido a los fuertes comentarios que comenzó a recibir.

“Solo me queda pensar que esta es una sucia maniobra para obtener una beneficio económico que le asegura a ella un estándar de vida que de otra manera no lo hubiera conseguido. Actualmente, existen diversas formas de control de la natalidad, lo que no me exonera de mi responsabilidad no tomar las precauciones del caso por medio de un preservativo, pero también es cierto que una mujer sale embarazada cuando quiere”, indicó Farfán en su momento.

Captura: Instagram

