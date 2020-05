Cuando creíamos haberlo visto todo, un nuevo video remece las redes sociales y en este aparece un hombre que asegura ser Juan Gabriel.

¡Tal como lo leen!

Desde que se decretó su muerte, en el año 2016, muchos rumores han precisado que el ‘divo de Juárez’ realmente no murió sino que se ocultó.

Joaquín Muñoz y Jorge Carbajal han sido allegados al cantante y los encargados de decir que este estaba aún con vida. Sin embargo, apenas mostraron un audio pero nada como lo visto hasta hoy.

Un video se ha empezado a viralizar en redes sociales y en este se ve a un hombre que asegura ser Juan Gabriel.

“No me quedó de otra y ahorita que sé que todos están encerrados en México, sufriendo por el coronavirus, ahora que ya era mayo, y el 2020 no pude aguantar las ganas de querer comunicarme con ustedes. Con todo mi cariño, mi amor, mi público es de lo que yo puedo vivir, ya no aguanté más, así que aquí me tienen en mayo del 2020, envío un saludo a toda mi gente y espero que en México pase esto pronto y el próximo año estaré en contacto con ustedes y les diré la verdad”, señaló el supuesto Juan Gabriel.

TE PUEDE INTERESAR