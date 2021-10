¿Cuál es la verdad? Hugo García sorprendió a propios y extraños al confesar mediante sus redes sociales que terminó su relación con Alexandra Balarezo. Sin embargo, la modelo conversó en exclusiva con “Amor y Fuego” y reveló que su romance con el exchico reality aún continuaba.

“Por ahí nos han dicho que las cosas con Hugo ya no van más. Nos llegó el dato que ustedes han terminado”, comenzó diciendo la reportera del programa de Willax TV.

“No, está todo bien. No sé de dónde habrás sacado esa información, solo porque el fin de semana no hemos estado juntos, pero yo simplemente fue al cumple de mi mejor amigo”, respondió Alexandra.

En ese sentido, Balarezo también fue consultada sobre la fotografía que habría subido a redes sociales su mejor amigo, quien luego de unos minutos decidió borrarla. ¿Habría provocado los celos de Hugo?

“Tu mejor amigo subió una foto contigo y luego la borró, ¿por qué lo hizo?”, consultó la reportera. “Sí, porque después se va a malinterpretar justamente lo que no quería”, dijo la influencer.

Por otra parte, Alexandra Balarezo confesó que ella nunca le ha prohibido nada a Hugo García, ni mucho menos se ha metido con las amistades que aún comparte en común con su ex, Mafer Neyra.

“No me molesta que tenga amigos en común con su ex, él no va a dejar de tener amigas por cosas de otras personas de su pasado. No tengo que prohibiirle nada a Hugo, él puede hacer lo que quiera, tener los amigos que quiera. Una relación sana es que él aprenda a conocer a mis amigos y yo conocer a sus amigas”, finalizó diciendo la modelo.

