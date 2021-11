La modelo Luana Barrón negó tener algún tipo de acercamiento con el chico reality Hugo García. Es más, aseguró seguir manteniendo una relación sentimental con su pareja de nacionalidad colombiana.

En ese sentido, Luana Barrón dijo que a veces las imágenes pueden generar los entendidos, generando conclusiones falsas.

“Ah no, hemos estado con un grupo de amigos y me imagino que hemos estado bailando en grupo. No entiendo qué imágenes pueden haberte llegado. Las imágenes siempre dan malos entendidos, depende de cómo la gente lo quiera ver ¿no?”, respondió la modelo para “Amor y Fuego”.

Sobre el acercamiento a Hugo García, tal como se ve en las imágenes, explicó: “Bueno en todo el lugar cuando hay bastante ruido siempre te acercas al oído de una persona para poder hablar”.

Por otro lado, dijo desconocer a Alexandra Balarezo, expareja de Hugo García: “Ya como le digo, Alexandra ha hecho fotos para mi marca, yo el día de ayer recién la conocí en persona”.

Alexandra Balarezo afectada

Tras las imágenes, Alexandra Balarezo se mostró desconcertada y dijo que pensaba que era amiga de Luana Barrón.

“Ya es tema de ellos. Hugo está soltero y puede hacer lo que quiere. Yo no he visto nada. Cada uno maneja sus códigos”.

