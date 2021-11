Tula Rodríguez se refirió a sus exrelaciones sentimentales. La conductora de “En Boca de Todos” enumeró cuántas parejas ha tenido en su vida.

“Yo solo he tenido dos ex. Yo he tenido varios enamorados hasta que llegó el indicado y ahí me quedé”, dijo primero Tula Rodríguez.

La conductora de televisión dijo que le hubiera gustado tener varias relaciones, pero que cuando conoció a Javier Carmona, se casó y respetó su relación hasta que enviudó.

“Yo hubiera querido cinco, ocho, cuatro, no importa. He tenido más de tres, hubiera querido tener ocho, no puedo ser cínica a nivel nacional”, agregó Tula Rodríguez.

Finalmente, acotó: “He tenido mis enamoraditos pues, cuando uno es sola, puede tener sus enamoraditos. Me casé, enviudé y ahora estoy soltera”.

