El modelo Hugo García se pronunció luego que su expareja Mafer Neyra descartó borrarse el tatuaje que ambos se realizaron años atrás: la fecha en que iniciaron su relación en números romanos.

En declaraciones para América Espectáculos, Hugo García confesó que no había visto la declaración de su exenamorada: “¿Ah sí? No he visto, en verdad, recién me estoy enterando. Sí, tenemos un tatuaje juntos, que es el de acá (muñeca)”.

“No le veo nada de malo, es algo que pasó en mi vida, guardo los mejores recuerdos, le deseo lo mejor a ella, es una chica increíble y siempre voy a tener palabras lindas para ella porque sé la clase de persona que es”, dijo el participante de “Esto es guerra”.

Hugo García también confirmó que no se borrará el tatuaje: “Si tú me preguntas yo no me lo voy a borrar porque creo que es algo que pasó en mi vida y que tengo los mejores recuerdos de eso. Nosotros sabemos qué significa y punto”.

Y aunque Hugo García comentó que sí han tenido comunicación tras terminar, también afirmó que ambos deben seguir con sus vidas: “La vida continúa, sí hemos tenido conversación. No hemos terminado en malos términos, hemos terminado súper bien, hablándolo, cada tiene una forma de pensar y nosotros sabemos por qué pasaron las cosas”.

Fotos y videos: América TV | Instagram Mafer Neyra

