La influencer Mafer Neyra sorprendió a sus seguidores al hablar sobre la posibilidad de “borrar” alguno de sus tatuajes tras varios meses de anunciar el fin de su relación con el modelo Hugo García.

A través de las historias de Instagram, Mafer Neyra no se refirió específicamente al tatuaje que se realizó junto a Hugo García, pero descartó borrar alguno de los tres tatuajes que tiene.

“Borrarías algún tatuaje? Saludos Mafer, eres súper linda”, le preguntó un seguidor. La respuesta de la influencer fue contundente: “Nop :)”.

Fotos: Instagram Mafer Neyra

En esta misma “ronda de preguntas”, Mafer Neyra confirmó que solo tiene tres tatuajes.

“Tengo 3! El segundo que me hice, es una frase que me marcó un montón... “Hacia puerto seguro” fue una obra en la que actué en mi cole. Para mí significa que soy un barco... y en mi vida he pasado y pasaré por muchas etapas... (diferentes puertos) lo que espero y quiero es llegar a mi puerto seguro. Al lugar en donde me sienta completamente feliz y en paz!”.

Recordemos que Mafer Neyra y Hugo García sellaron su amor en el año 2017 cuando se realizaron el mismo tatuaje en la muñeca: XXV III XV, la fecha en que iniciaron su romance en números romanos.

Fotos: Instagram Mafer Neyra

VIDEO RECOMENDADO

Janick Maceta habla sobre su trabajo al lado de estrellas como Steven Spielberg y Lady Gaga

Janick Maceta habla sobre su trabajo al lado de estrellas como Steven Spielberg y Lady Gaga

TE PUEDE INTERESAR