Hugo García sorprendió luego que hablara abiertamente de su relación sentimental con la modelo Alessia Rovegno, la hija de Bárbara Cayo.

Respecto a las románticas fotos que compartió con Rovegno en su perfil de Instagram, el integrante de “Esto es Guerra” dijo: “Cuando te nace algo de corazón lo haces y creo que nació, quería hacerlo y lo hice. Creo que lo que todos están viendo es lo que sentimos y ya está”.

Además, García aseguró que prefiere mantener su relación en privado para evitar especulaciones.

“Tratamos de que sea todo súper íntimo, siempre he sido perfil bajo... he tratado de mantenerlo al margen, de cuidar nuestra vida privada y no exponer más de la cuenta. Si quisimos poner esas imágenes fue porque nos nació porque queríamos y porque pasamos un fin de semana súper chévere en Paracas”, acotó a las cámaras de “Estás en todas”.

Por otro lado, Hugo García reveló que aún no conoce a la familia de su nueva pareja; sin embargo, dijo que se está preparando para cuando llegue ese momento.

“Todavía no me conocen, seguro (saben quién soy) Más bien yo estoy aprendiendo un par de TikToks para ir a las reuniones familiares”, dijo entre risas el chico reality.

