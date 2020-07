La “amistad” entre Luciana Fuster e Ignacio Baladán terminó de la peor forma, luego de que ella dijera que lo había enviado “a la friendzone” en una entrevista al programa “Estás en Todas”.

El uruguayo volvió a hablar de tema y ha dejado bien en claro que nunca volverá a dirigirle la palabra a la participante de “Esto Es Guerra” porque sus comentarios sobre la ‘friendzone’ le ofendieron.

En entrevista con ‘Choca’ Mandros, el pastelero dijo que nunca le coqueteó a Luciana Fuster y que él trata con la misma confianza a todas las mujeres.

“Me molestó, sí. Me molesté con eso porque... yo soy una persona que a todas las chicas trato igual, molestó a todas las chicas, estoy contándoles chistes. Ante yo iba y les abrazaba a todas porque soy así. Broma o no, (lo que dijo Luciana) sí me molesto”; dijo de manera contundente.

Agregó que no son amigos ni nada por el estilo.

“No, la verdad que no”, respondió cuando le preguntaron si ambos son ‘patas’.

Ignacio Baladán y Luciana Fuster | programa "Estás en Todas" - OJO

