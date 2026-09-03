Lima se prepara para recibir por primera vez a iKON, una de las agrupaciones más reconocidas del K-pop, que llegará al Perú como parte de su FOUREVER WORLD TOUR 2026 para ofrecer un esperado encuentro con sus seguidores peruanos.

El concierto se realizará este sábado 5 de septiembre, en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, en Lima, en una presentación producida por SOUND MUSIC ENTERTAINMENT S.A.C.

Para esta primera presentación en territorio peruano, JAY, SONG, BOBBY y CHAN subirán al escenario para reencontrarse con sus seguidores internacionales y ofrecer un espectáculo que combinará música, coreografías, producción audiovisual y momentos especialmente preparados para conectar con los iKONICS.

ENTRADAS

Los fanáticos todavía pueden adquirir entradas desde S/187 en la zona General, mientras que las demás localidades tienen precios de acuerdo con la ubicación y los beneficios incluidos.

Además, existen paquetes con experiencias exclusivas desde S/1,045, que pueden incluir beneficios como Hi-Touch, fotografías grupales, fotografías individuales, polaroids y otros, sujetos a disponibilidad y condiciones de cada paquete.

Las entradas se encuentran disponibles a través de Joinnus.

UNA NOCHE ESPERADA

Formado en Corea del Sur y debutando en 2015, iKON ha construido una importante comunidad internacional de seguidores, conocidos como iKONIC. Su propuesta combina K-pop, hip-hop, rap y coreografías de alto impacto.

Entre sus canciones más populares se encuentran “LOVE SCENARIO”, “KILLING ME”, “RHYTHM TA”, “DUMB & DUMBER”, “MY TYPE”, “GOODBYE ROAD”, “BLING BLING”, “BUT YOU” y “TANTARA”. “LOVE SCENARIO”, considerada una de las canciones más representativas de la agrupación, supera los 750 millones de reproducciones en YouTube.

La llegada de iKON también representa un nuevo capítulo para la creciente comunidad del K-pop en el Perú y confirma a Lima como una de las ciudades que viene formando parte de las rutas internacionales de grandes artistas asiáticos.

“Para SOUND MUSIC ENTERTAINMENT es un honor hacer posible la primera visita de iKON al Perú. Sabemos que los iKONICS peruanos han esperado durante mucho tiempo este encuentro y estamos trabajando junto con el equipo internacional del artista para ofrecerles una noche inolvidable”, señaló André Prada Whiltimbury, CEO y Gerente General de SOUND MUSIC ENTERTAINMENT S.A.C.

Este 5 de septiembre, iKON finalmente se encontrará con sus seguidores peruanos en una noche que promete estar cargada de música, energía, coreografías y los grandes éxitos de la agrupación.