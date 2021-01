Ytalo Faijó, el imitador de Joe Arroyo y ganador de la segunda temporada de “Yo Soy” (2012), regresó a la edición de Grandes Batallas tres meses después de librar el coronavirus (COVID-19).

El imitador eligió el tema “La Rebelión” para enfrentar en el escenario al imitador de Juan Luis Guerra; sin embargo, no logró convencer al jurado.

El primero en comentar fue Tony Succar, quien destacó que Ytalo estaba muy metido en el personaje, pero enfatizó que durante su interpretación desafinó en más de una ocasión.

“Me disfruté mucho de esta batalla. Joe Arroyo es la primera vez que te escuchó, tienes la salsa en la sangre, sientes la música, estás dentro del personaje. Te has metido en un personaje muy complicado y entregado a esta música negra, no te vi disfrazado te vi dentro de este personaje, pero hay muchas cositas que son detalles salseros que para mí como percusionista me chocan, la afinación a veces se te iba”, explicó Tony Succar.

Por su parte, Maricarmen Marín señaló que no disfrutó con el show de ‘Joe Arroyo’ debido a que tuvo muchas problemas técnicos.

“Bienvenido querido Joe Arroyo, qué recuerdos. Estábamos aquí conversando con Karen y recordábamos cómo fue esa gran final. Yo tengo que decirte que esta presentación no la he disfrutado tanto porque técnicamente no hemos estado bien, no la he sentido para disfrutarla, ni para bailarla. Tienes gran talento y carisma, pero hemos perdido un poco la imitación”, señaló Maricarmen.

Antes de retirarse del escenario, Ytalo agradeció a las personas que oraron por él cuando se contagió del virus. Como se recuerda, el imitador permaneció durante 45 días internado en una clínica local tras contraer el COVID-19.

“Estoy agarrando mi propio estilo, es la parte nasal. Muchas gracias para todas esas personas que oraron por mí cuando estuve delicado”, dijo el artista.

