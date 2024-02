La imitadora de Mon Laferte, Goretty Ríos, quien ganó reconocimiento en ‘Yo Soy’, hizo una grave denuncia contra el también imitador del programa Erick Ugaz, quien se caracterizaba como Axl Rose en la competencia.

En la última edición del programa de espectáculos ‘Amor y Fuego’, Goretty Rios reveló que Erick Ugaz la agredió físicamente e intentó violarla. La imitadora se presentó en el set del programa para dar detalles de la presunta agresión.

Según la imitadora, el imitador de Axl Rose la estranguló e intentó asesinarla cuando ella rechazó tener alguna relación sentimental con él. Además, ella aseguró con que continuará con la denuncia hasta encontrar justicia.

Imitadora de Mon Laferte acusa a Axl Rose de ‘Yo Soy’ por intento de violación

La imitadora de Mon Laferte contó para las cámara de ‘Amor y Fuego’ que ella trabajó durante algunos días junto a Erick Ugaz, y durante ese tiempo se le habría estado insinuando. Sin embargo, ella lo invitó a su departamento, y en el lugar habrían estado tomando alcohol hasta que él sujeto se habría puesto violento.

Según contó la imitadora, ante dicha situación ella se refugió en su habitación, pero Ugaz la siguió y allí intentó agredirla sexualmente y causarle daño físico. Además, reveló que fue salvada por la intervención de los vecinos.

Goretty Rios contó que el imitador de Axl Rose admitió su culpa en mensajes. “ Comprendo que me denuncies, ya no tengo ganas de vivir. Me siento muy mal. Te amo y te voy a dejar en paz por siempre. Perdón en serio corazón ”.

“ Soy una cac**, adiós para siempre mi chini, bloquéame si tú lo deseas, no te voy a culpar nunca porque lo idiot** que fui contigo. Ya sé que no vale nada, pero te amo ”, se lee en otro mensaje que el imitado de Axl Rose habría enviado.

Imitadora de Mon Laferte denuncia intentó de violación por parte de imitador de Axl Rose en 'Yo Soy'