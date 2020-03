Angie Gonzáles, quien fue la imitadora de Ruth Karina en el programa “Yo Soy”, fue blanco de críticas tras conocerse que dio positivo en la prueba del coronavirus. Y es que recordemos que la cantante estuvo en España cerca de un mes, donde contrajo esta enfermedad.

Sin embargo esto no habría quedado ahí, ya que según contó un productor musical, la artista habría contagiado a ocho músicos que la acompañaron a una discoteca en Catacaos, y quienes actualmente están aislados en Sechura, Máncora y Lima. Al respecto, la imitadora pidió disculpas.

“Sí, me enteré de toda la situación que vienen viviendo. Quiero aclarar que solo tuve contacto con tres de ellos, no con ocho. Ojalá que sus resultados salgan también negativos por su bienestar. Trato de estar tranquila, sé que pronto pasará esta pesadilla. Yo no he querido contagiar a nadie. Estoy muy preocupada por toda esta situación. Pido mil disculpas a todos”, precisó a El Popular.

Asimismo, Angie señala que viene cumpliendo con todas las medidas dadas por los médicos para evitar la propagación del COVID-19.

“Lo que puedo contar es que estoy encerrada en un hotel cumpliendo las medidas dadas por los médicos. Estoy en cuarentena absoluta. Espero ahora el resultado de la otra prueba que me hice, confío en que será negativo”, manifestó.

Por otra parte, ‘Angiesu’ también fue consultada por las innumerables críticas que ha venido recibiendo por los cibernautas e indicó que aprendió a ser fuerte.

“Mucha gente me ha maltratado, insultado, amenazado y siguen hasta ahora. Reconozco que al comienzo me afectó mucho, pero aprendí a ser fuerte y levantarme. Me siento optimista, voy a salir adelante y retomar mi carrera. Soy joven y tengo mucho camino en mi carrera artística”, concluyó.

TE PUEDE INTERESAR