Se develó el secreto. Luego de contar que haría su debut como actriz en el cine, hoy Sinargollas Producciones anuncia oficialmente que la popular influencer, conductora del podcast Zaca TV y actriz Miranda Capurro será la protagonista de la nueva historia escrita por el reconocido director, guionista y periodista Gino Tassara, que se llamará “Amigo por ahí no es”. La cinta está programada para estrenarse este 2026 en todos los cines peruanos.

“Agradecida por la oportunidad y emocionada de poder hacer mi debut en el cine con un elenco espectacular”, fue el mensaje que escribió en su cuenta de Instagram la popular influencer de 21 años y una de las conductoras del podcast ZacaTV que hace poco contó que ha estudiado actuación desde muy niña.

Y junto a Miranda, también debutarán como protagonistas los jóvenes talentos de la actuación Matias Spitzer y Jassir Yunis. Matías es músico del grupo Fone y actor, alcanzó reconocimiento por haber participado en producciones nacionales de cine como la película “Un mundo para Julius”, además de teatro y televisión donde pudo cantar una de las nuevas canciones de la serie “Al fondo hay sitio”.

En tanto, Jassir es influencer, modelo y actor. Se hizo conocido como parte del recordado reality “Combate” y ha participado en varias producciones de teatro y cine, como “Utopía, la película”, “Aislados, la serie” y su último trabajo fue en la película de terror que rodó hace unos meses el reconocido cineasta internacional Lucho Llosa que aún no ve la luz.

Esta nueva producción será la primera comedia de Tassara, quien se ha especializado en hacer cine de investigación y denuncia como “Utopía, la película” inspirada en el incendio en la discoteca Utopía de Lima, donde murieron 29 jóvenes; “Aislados, la serie” sobre el COVID-19 y “Reinas sin corona” inspirada en los más sonados casos de feminicidio en el Perú.

“He decidido incursionar en esta nueva propuesta de comedia, igual será una historia inspirada en hecho reales, ya verán (risas). Estoy muy emocionado de dar oportunidad a los nuevos talentos. Después de un riguroso casting de más de 400 personas, ellos fueron seleccionados y van a sorprender en la pantalla grande porque han demostrado tener mucho talento los tres, los venimos preparando hace unas semanas, será un año arduo para ellos”, comentó Gino Tassara.