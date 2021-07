¿No se arrepiente de nada? Tras el escándalo en el que se ha visto envuelto Jainer Moises Pinedo Vargas, más conocido en la farándula como el ‘Ingeniero Bailarín’, el popular personaje decidió romper su silencio y le pidió disculpas a Vania Bludau y a la cantante española Melody, por haber afirmado que tuvieron una actitud de rechazo hacia su persona.

“Quiero aclarar algo rápidamente, me han estado escribiendo de varios canales, entre ellos Magaly, el programa de Peluchín y Gigi, no quiero tener más show, más problemas, porque eso no vendo, no vendo escándalo”, comenzó diciendo en un video.

“Todo lo que yo comento es a través de mis redes sociales, pero yo no doy declaraciones a otro medio, todo lo que yo digo acá, es lo que siento, tengo también personas que me avalan. No tengo por qué mentir o hacer quedar mal a nadie, estas son mis páginas y yo soy libre de opinar como quiera opinar, como ustedes son libres de comentar como quieran comentar”, agregó de manera muy seria.

Asimismo, el profesional que se hizo conocido por bailar la canción “No sé” de Explosión de Iquitos, se disculpó públicamente con Vania y Melody, por si sus palabras habían causado cierta molestia.

“Si alguien, se ha sentido ofendida o aludida, en el caso de la señorita Vania Bludau, la señorita Melody, igual pedirle disculpas... Discúlpenme si se han sentido ofendidas, si se sintieron mal, pero la verdad siempre va a quedar en mí”, finalizó.

