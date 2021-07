Jeiner Pinedo, más conocido en el mundo de la farándula como el ‘Ingeniero Bailarín’, se animó a utilizar sus redes sociales para pedirle disculpas a Vania Bludau y a la cantante española Melody, por haber afirmado que tuvieron cierta actitud prepotente y “creída” al momento de que él les pidiera una fotografía.

“Si la señorita Vania Bludau y la señorita Melody se han sentido ofendidas, discúlpenme si se sintieron mal, pero la verdad siempre quedará en mí. Eso es lo que quiero decir, disculparme. Lo hablé tal y como lo sentí. En ningún momento denuncié”, comenzó diciendo.

En ese sentido, el profesional que se hizo conocido por un video viral que realizó en TikTok bailando la conocida canción de Explosión de Iquitos, “No sé”, mencionó que al contar su experiencia nunca buscó victimizarse.

“Tengo mi verdad, la sé y eso queda en mí, tengo amigos testigos que saben cual es la verdad. La gente que me conoce sabe que nunca falto el respeto, que nunca voy a ser una persona malcriada, que nunca voy a estar a la defensiva y que nunca me voy a hacer la victima. No necesito de escándalos para sobrevivir”, expresó tajantemente.

