El Instituto Nacional Penitenciario -INPE anunció que iniciará una investigación preliminar al cantante Jonathan Sarmiento Llanto (John Kelvin), quien lanzó su nueva canción “Pido perdón” mientras cumple su condena de de 21 años de cárcel por agredir física y sexualmente a su expareja Dalia Durán.

A través de un comunicado, la entidad descartó que en el Penal de Lurigancho, centro de reclusión donde está el cumbiambero, se haya producido la grabación, “porque no existe posibilidad alguna de que el referido interno haya podido realizar ese tipo de audio”.

“El Código de Ejecución Penal y su Reglamento señalan expresamente que si bien las comunicaciones constituyen un derecho de toda persona privada de libertad, estas deben darse dentro de los parámetros y objetivos que persigue el tratamiento penitenciario, es decir, el trabajo, la educación, la salud y la asistencia penitenciaria”; agregaron.

Magaly Medina, presentadora de ‘Magaly TV La Firme’, comentó que es “algo extraño” que Kelvin haya lanzando una canción estando encarcelado “porque cuando estas en una prisión no deberías tener acceso a un celular o a un estudio de grabación porque eso viola todas las reglas del juez cuando te internan en un pena”.

“Todos estamos enterados que las prisiones son una coladera, todo entra y todo sale, que él (John Kelvin) haya tenido facilidades o un ambiente donde grabar su voz, pudo haber sucedido (..) Así como entran celulares, entran droga, habrá entrado un equipo de grabación”, comentó.

¿Qué dice la letra de la nueva canción de John Kelvin?

“Lamento mucho lo ocurrido, lamento mucho no hay motivo, yo no soy delincuente, soy un humano, he cometido un error”, es parte de la letra de la canción “Pido perdón”.

Para Magaly, John Kelvin habría escrito la canción porque la letra refleja todo lo que ha venido diciendo en los últimos meses, a modo de defensa. “Está en prisión y sigue diciendo que cometió un error y no un delito”, dijo indignada.

