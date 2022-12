Desde hace varias semanas se especula que Irina Baeva y Gabriel Soto habrían decido finalizar su relación. Sin embargo, la actriz desmintió los rumores y aseguró que su romance continúa siendo estable y están “perfectamente bien” en su relación.

La actriz rusa reconoció que sí estuvo separada físicamente del actor, pero solo por cuestiones laborales. Ella viajó a diferentes países, mientras que Gabriel se quedó en México, por ello es que en sus respectivas redes sociales no han compartido ninguna imagen juntos desde julio.

“Crearon una burbuja diciendo que habíamos terminado, pero sólo nos separamos por cuestión de trabajo. Cuando me fui a Nueva York a tomar un curso de actuación, y luego cuando me fui a Qatar a grabar las cápsulas del programa La jugada”, dijo la histrionisa rusa a “TVyNovelas”.

En otro momento, Irina aclaró que su relación continúa más fuerte que nunca. “Yo sigo en pareja, estamos perfectamente bien. Fue más un tema de los medios de comunicación, pero nunca nos separamos, nunca hubo una crisis (...) Nosotros vamos al cine, estamos juntos en la casa, pero no debemos publicar nada para demostrar algo”, puntualizó.

La aclaración de Baeva viene después que diversos medios mexicanos aseguraran que los prometidos tuvieron una crisis en su relación hace más de cuatro meses e, inclusive, decidieron terminar con su romance.

Por su parte, Gabriel Soto también negó que se hayan separado y que, al igual que su prometida, dijo que los compromisos laborales lo obligaron a distanciarse. “No hemos subido fotos porque no hemos estado, y cuando hemos estado no nos preocupamos por estar subiendo cosas en internet o en Instagram. O sea, no es necesarios para nosotros, así que no se preocupen”, comentó en su momento el protagonista de “Te acuerdas de mí”.

