Gabriel Soto e Irina Baeva siguen viviendo un intenso romance. Esta vez lo demostraron protagonizando la portada de la revista People en Español, para la que se dejaron fotografiar, grabar y cedieron una entrevista sobre cómo conviven en su casa en Acapulco, donde cumplen la cuarentena junto a la familia de Baeva.

Mediante una publicación en su red social, el mexicano agradeció las fotografías y mostró un video donde se puede ver cómo fue el trabajo de producción, así como el romanticismo de la pareja. Por su lado, la actriz rusa también compartió la publicación. “Hasta el infinito y más allá”, señala la actriz a su pareja.

En la entrevista, Baeva y Soto se mostraron felices por pasar este momento de cuarentena juntos, sobre todo por la llegada de la familia de Baeva, quienes arribaron México antes que inicie la pandemia y se quedaron en Acapulco. Para los actores tres meses es bastante tiempo, comparado con los pocos momentos que pasaban en familia cuando trabajaban.

Cabe resaltar que la pareja se encuentra en el ojo de la polémica luego que ratificaran la denuncia contra la presentadora peruana Laura Bozzo por los delitos de discriminación, amenaza y acoso sexual.

Según señaló el abogado de los actores al portal Tv y Novelas, Bozzo no podrá hablar de la pareja y si bien no podría enviar a la presentadora a prisión, esperan causarle incomodidad. “No ameritan prisión preventiva oficiosa, pero sí sería merecedora de una sanción que la vinculará a otro proceso, y la señora tendrá que sufrir las molestias que genera todo esto”, afirmó.

