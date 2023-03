Fuertes declaraciones. Isabel Acevedo contrajo matrimonio recientemente con su pareja Rodney Rodríguez en Estados Unidos, motivo por el que distintas figuras del medio han comentado al respecto. Esta vez, fue Christian Domínguez quien sorprendió a propios y extraños opinar sobre el look que vistió el esposo del bailarín.

Todo se dio durante la última edición de “América Hoy”, cuando los conductores presentaron a Carlos Cacho para opinar sobre el vestuario de los novios durante su boda civil.

“A mí no me gusta la combinación blue con marrón. El zapato marrón es un marrón desgastado, viejo, le quita elegancia la manga, lo que le corresponde es un zapato de charol. Ella sumamente elegante y él con zapatos marrones que nada que ver”, comenzó diciendo el reconocido estilista.

Sin embargo, nadie contó con que el cumbiambero se uniría a los comentarios de Cacho y sin pelos en la lengua, anunció el look que utilizará en su matrimonio con Pamela Franco, ¿comparándose así con Rodney Rodríguez?. “Yo me voy a casar de negro, como tú me has aconsejado siempre”, dijo Domínguez entre risas.

América hoy: Christian Domínguez

TE PUEDE INTERESAR